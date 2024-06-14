G7 намерена ужесточить обеспечение потолка цен на нефть из РФ

Лидеры стран G7в ходе встречи в Италии хотят пообещать ужесточить обеспечение потолка цен на российскую нефть, сообщает Bloobmerg со ссылкой на документ.

По информации агентства, также "большая семерка" продолжит сокращать доходы России от реализации металлов и препятствовать будущим энергопроектам Москвы.

В декабре прошлого года в МИД РФ отмечали, что политика западных стран, направленная на введение потолка цен на российскую нефть, оказалась провальной. Москва продолжает поставлять топливо за рубеж на фоне всевозможных ограничений, и даже по более высоким ценам.