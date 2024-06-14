ФК "Урал" объявил о возвращении голкипера Арапова

Голкипер Дмитрий Арапов возвращается в ФК "Урал". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургского клуба.

Будущий вратарь родился в Кушве и является воспитанником ДЮСШ "ВИЗ-Синара". По инициативе тогдашнего тренера вратарей "молодежки" Андрея Шпилева игрок был приглашен в академию "Урала". Участвовал в переходных матчах сезона-2014/15 против томской "Томи" и в двух играх оставил свои ворота в неприкосновенности, что позволило уральцам остаться в РПЛ.

Затем футболист отправился за игровой практикой в "Волгарь", "Чайку", все ту же "Томь" и "Иртыш". На момент возвращения в Екатеринбург Арапову исполнился 31 год.

Напомним, на прошлой неделе "Урал" покинул его основной голкипер Илья Помазун.

Накануне был утвержден тренерский штаб ФК "Урал" на предстоящий сезон-2024/25. Его команда проведет в Первой лиге после вылета из РПЛ.