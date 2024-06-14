Борису Титову может достаться последний государственный пост Чубайса

Бывшего бизнес-омбудсмена России Бориса Титова могут назначить спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями в целях устойчивого развития (ESG), пишут "Ведомости". До 2022 года эту должность занимал Анатолий Чубайс.

Титов сложил с себя полномочия уполномоченного по правам предпринимателей два года назад, но де-факто продолжал выступать с позиций омбудсмена. Закон не позволял ему быть уполномоченным дальше (Титов занимал пост с 2012 года).

Чубайс занимал пост два года – после того, как покинул "Роснано".