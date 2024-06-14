Совместные исследования экосистемы Индерского солянокупольного района проводят астраханские и казахские ученые

Профессор кафедры фундаментальной биологии Астраханского государственного университета имени В.Н. Татищева Алексей Лактионов и аспирант Саягуль Ахмеденова приняли участие в Международной научно-исследовательской экспедиции «Индер-2024» по приглашению Западно-Казахстанского университета имени М. Утемисова.

Как сообщили в министерстве внешних связей Астраханской области, целью данной экспедиции было проведение исследования экосистемы и биоразнообразия природного комплекса Индерского солянокупольного района с последующим созданием новой трансграничной особо охраняемой природной территорией в Западно-Казахстанской и Атырауской областях Казахстана.

В результате совместной экспедиции астраханскими учеными был обнаружен новый для науки вид растения из рода астрагал (Astragalus L.). В скором времени открытие будет подробно описано.

Стоит отметить, что профессор АГУ имени В.Н. Татищева Алексей Лактионов неоднократно принимал участие в совместных российско-казахстанских экспедициях с целью изучения уникальной природы и объектов историко-культурного наследия Западного Казахстана.