14 Июня 2024
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Экономика Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер инициирует отмену ставки сельхозналога для АПК региона на 5 лет

Алексей Текслер в обращении к депутатам Законодательного собрания Челябинской области заявил, что АПК занимает особое место в экономике региона. Второй год подряд челябинские аграрии собирают рекордные урожаи зерновых – свыше 2 млн тонн в год. Челябинская область вносит значимый вклад в укрепление продовольственной безопасности всей России.

Это результат в том числе активной поддержки АПК. Так, за последние пять лет прямая поддержка сельхозтоваропроизводителей и льготные инвесткредиты с господдержкой составили почти 44 млрд руб. При этом, регион активно использует федеральные возможности, входит в различные программы развития аграрного сектора. За те же пять лет сельхозпредприятия Южного Урала приобрели свыше 5 тысяч единиц современной техники.

Комбайн во время выполнения уборочных работ(2024)|Фото: Накануне.RU

Отмечая особую роль аграрного сектора, губернатор предложил снизить сельхозналог до нуля, то есть, фактически отменить его со следующего года сроком на пять лет.

«С 2021 года мы в области вдвое снизили ставку единого сельскохозяйственного налога, а для аграриев, обеспечивающих занятость, установили ее в 2022 году равной нулю, — сообщил Алексей Текслер. — Эта мера показала свою эффективность, и сегодня я предлагаю пойти еще дальше. В целях дополнительной поддержки сельхозтоваропроизводителей предлагаю снизить этот налог до нуля — фактически отменить его начиная со следующего года на пять лет для всех сельхозтоваропроизводителей».

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Губернатор попросил министерство сельского хозяйства области оперативно подготовить соответствующий законопроект, а депутатов Законодательного собрания – его поддержать.

Такая беспрецедентная мера поддержки, как и выделение по решению главы региона 300 млн рублей на покупку семян, поможет аграриям посеять и вырастить новый урожай считает Евгений Фомин, председатель комитета по аграрной политике ЧРО организации «Опора России», директор сельхозпредприятия.

«В прошлом году из-за капризов погоды не всем удалось обзавестись своими качественными семенами. В этой ситуации очень ценна помощь от главы региона. Он всегда поддерживает нас, фермеров, большое спасибо ему за это», - прокомментировал Евгений Фомин.

Комбайн во время выполнения уборочных работ(2024)|Фото: Накануне.RU

Депутат законодательного собрания региона, генеральный директор ООО "Чебаркульская птица" Дмитрий Пырсиков считает предложение по обнулению сельхозналога великолепным.

«Это великолепное решение, которое позволит развиваться сельскому хозяйству, сэкономленные деньги потратив на его развитие. И это льгота по единому сельскохозяйственному налогу затронет не менее полутора тысяч предприятий. Это очень значимо и очень здорово. И второй момент: в 9 приоритетах, которые обозначил губернатор, было названо развитое сельское хозяйство, сильное село. Во всей работе правительства, когда мы говорим о культуре, о здравоохранении, об образовании - это не только про города. В селах уделяется большое внимание ремонтам, реконструкциям, это замечательно", - отметил в общении с журналистами Дмитрий Пырсиков.

Яйца на птицефабрике(2023)|Фото: Накануне.RU

Обращаясь к депутатам, Алексей Текслер отметил и хорошие темпы развития в Челябинской области животноводства и птицеводства.

Среди важнейших инвестпроектов в регионе - строительство в Кизильском районе племрепродуктора для выведения отечественной породы птицы. Как ранее сообщало Накануне.RU, агрохолдинг "Ситно" начал строительство племенного репродуктора первого порядка по воспроизводству нового отечественного кросса кур "Смена-9". Общая стоимость этого проекта оценивается в 4 млрд рублей. Первую партию цыплят родительских форм на "Ситно" планируют получить в 2025 году.

Председатель совета директоров компании "Ситно" Павел Журавский отмечал, что в создании нового производства крайне важна поддержка региона.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Губернатор подтвердил готовность к совместной работе и подчеркнул, что реализация проекта полностью закроет потребности птицеводов двух федеральных округов – Уральского и Приволжского.

"Это настоящее импортозамещение в сельском хозяйстве, непосредственное обеспечение продовольственной безопасности страны", - подчеркнул АлексеймТекслер.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Теги: алексей текслер, апк, аграрии, сельхозналог, зеронвые, урожай, продовольственная безопасность


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