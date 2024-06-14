Власти могут вновь запретить экспорт дизельного топлива из России

Правительство России вновь может ввести запрет на экспорт дизельного топлива. Речь идет о запрете на вывоз дизеля для "непроизводителей" – трейдеров, нефтебаз и других участников топлива, передают "Ведомости" со ссылкой на источники в кабинете министров.

Конъюнктура рынка такова: в августе начнется закупка дизельного топлива для северных регионов в рамках северного завоза, другим регионам в летний сезон также нужны стабильные объемы дизеля, в том числе в аграрном секторе.

В ходе ПМЭФ в начале июня вице-премьер Александр Новак заявлял, что дефицита топлива в стране нет и власти пока не думают о возвращении к ограничениям экспорта, более того – сообщалось о якобы грозящем рынку затовариванию.