В Карпинском водохранилище утонул 17-летний подросток

В Карпинском водохранилище Свердловской области утонул 17-летний парень. Об этом в своих социальных сетях сообщает руководитель Краснотурьинского общественного поисково-спасательного отряда Оксана Екимова.

Трагедия произошла 13 июня. На месте со вчерашнего дня работают водолазы службы спасения. Как рассказала Екимова Накануне.RU, тело парня нашли сегодня утром. Подросток не умел плавать, оступился и ушел под воду.

В социальных сетях отмечают, что жители Карпинска называют затопленный угольный разрез местным морем из-за его глубины в 180 м.