Раненый в ДНР журналист НТВ потерял руку
Журналист НТВ Алексей Ивлиев, выживший после атаки ВСУ в Горловке, записал короткий ролик, в котором рассказал о своем состоянии.
"Одной руки нет, но так, нормально, живы. Мы русские, мы прорвемся", - говорит Ивлиев на видео, опубликованном в telegram-канале НТВ.
Напомним, пострадавшие журналисты НТВ Алексей Ивлиев и Валерий Кожин были госпитализированы в больницу №2 Горловки. После ранения они впали в кому.
"Ко мне привезли [журналистов], они тяжеленные. Они – в коме, не говорящие, не могу сказать [что с ними случилось], они – в операционной. У них – травматическая ампутация, открытая черепно-мозговая", - сообщила ранее главный врач городской больницы №2 Горловки Нелля Якуненко.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, какие травмы получили Ивлиев и Кожин.
"Оба получили минно-взрывные травмы, врачи делают все возможное для стабилизации их состояния", - сообщил Пушилин.
Кожин в итоге умер.