Раненый в ДНР журналист НТВ потерял руку

Журналист НТВ Алексей Ивлиев, выживший после атаки ВСУ в Горловке, записал короткий ролик, в котором рассказал о своем состоянии.

"Одной руки нет, но так, нормально, живы. Мы русские, мы прорвемся", - говорит Ивлиев на видео, опубликованном в telegram-канале НТВ.

Напомним, пострадавшие журналисты НТВ Алексей Ивлиев и Валерий Кожин были госпитализированы в больницу №2 Горловки. После ранения они впали в кому.

"Ко мне привезли [журналистов], они тяжеленные. Они – в коме, не говорящие, не могу сказать [что с ними случилось], они – в операционной. У них – травматическая ампутация, открытая черепно-мозговая", - сообщила ранее главный врач городской больницы №2 Горловки Нелля Якуненко.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, какие травмы получили Ивлиев и Кожин.

"Оба получили минно-взрывные травмы, врачи делают все возможное для стабилизации их состояния", - сообщил Пушилин.

Кожин в итоге умер.