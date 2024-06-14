Горелкин: Блогеров-миллионников нужно принудительно приравнять к СМИ

Блогеров с миллионами подписчиков необходимо приравнять к СМИ принудительно. Так считает зампред Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Сейчас идет процесс обсуждения блогосферы между законодателями и самими блогерами, говорит он. Нужно на уровне федерального закона закрепить определения: блог, блогер, блогосфера, и критерии, которые их определяют, например охват аудитории, необходимый для того, чтобы считаться блогером.

А самых популярных блогеров, у которых больше миллиона подписчиков, нужно приравнять к СМИ. Ведь блогеры, у которых миллионы, а то и десятки миллионов подписчиков, по объему своей аудитории превосходят даже федеральные телеканалы, оказывают огромное влияние на умы людей, но при этом не несут никакой ответственности ни перед государством, ни перед своими зрителями и читателями. Так быть не должно, уверен Горелкин.

Депутат полагает, что с появлением комплексного регулирования блогосферы она изменится в сторону персонализации: станет меньше анонимных блогов, а аудиторией будут цениться именно личные бренды.



