Москва не стала выделять деньги на трамваи Кемерово, где парк изношен на 80%

Кемерово, в котором в начале июня в результате столкновения двух трамваев пострадали более сотни человек, один – погиб, не получило от Москвы средства на развитие городского электрического транспорта. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам более 4,8 млрд руб., но Кузбасса среди них нет.

Деньги получат Ростовская, Нижегородская, Волгоградская, Курская, Липецкая, Саратовская и Ярославская области, Красноярский, Красноярский и Пермский края. На выделенные средства планируется развивать трамвайный и электробусный транспорт. Деньги выделяются в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

После трагической аварии с трамваями мэр Кемерово Дмитрий Анисимов сообщил, что износ трамвайного парка в городе составляет 80-90%, возраст вагонов – до 40 лет. Собственных средств у города на обновление парка нет. "Источник финансирования определяется, есть федеральные программы в которые мы заявляемся. Понимание источников финансирования будет ближе к 2025 году, сначала надо обновить инфраструктуру", - сказал Анисимов.

По предварительным данным, авария с трамваями произошла из-за отказавших тормозов трамвая.