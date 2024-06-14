Милонов предложил ввести требование для организаций иметь в жару тонометры

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести требование для организаций иметь тонометры, чтобы офисные работники могли контролировать свое давление. Обращение он направил министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

Милонов просит рассмотреть возможность дополнения и актуализации текущих правил охраны труда положением о регулярной проверке жизненных показателей сотрудников из группы риска сердечно-сосудистых заболеваний в условиях жары. Именно это время для гипертоников особенно опасно. Людям зачастую становится плохо прямо на рабочем месте, иногда даже доходит до смерти. Об этом ему говорили избиратели.

Он считает, что в сильную жару нужно вообще сокращать рабочий день. Эта тема поднимается почти ежегодно, даже вносятся законопроекты, но разговорами все и ограничивается, а законопроекты отклоняются.



