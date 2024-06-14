Шлагбаум, штраф и наклейка на лобовуху. В Солнечном под носом местных жителей "по-тихому" открыли платную парковку

Жители микрорайона Солнечный в Екатеринбурге остались без парковочных мест. Они покупали жилье с доступной парковкой, однако выяснилось, что на территории дома заинтересованная компания может просто установить шлагбаум и систему штрафов, не пуская автомобили местных жителей к их же домам. Более того. все это сделано без согласования с жильцами. Екатеринбуржцы обратились к КПРФ за помощью.

Как написал в своих соцсетях глава фракции КПРФ в заксобрании Свердловской области Александр Ивачев, внутриквартальное пространство микрорайона было передано московской компании "Эталон". Затем компания "Технология парковки" самовольно открыла на этой территории платные стоянки и стала диктовать свои условия, перекрыв жителям Солнечного проезды к их домам шлагбаумами и терминалами с картами для оплаты.

Игнорировать новые правила "игры" также не удалось. Компания установила штрафы, так называемые "черные списки", попадая в которые местные водители и вовсе лишаются права парковаться на платной парковке или даже подъезжать к своему подъезду. Запрещено останавливаться на территории более чем на 15 минут, а в случае нарушения на стекло будет приклеена огромная наклейка.



"Деятельность компании "Технология парковки" - яркий пример самоуправства бизнеса. Он диктует правила игры, исходя только из собственных интересов. Хозяева парковки не только не способствуют улучшению качества жизни граждан, а наоборот, создают им дополнительные трудности. Глядя на устанавливающиеся прямо сейчас шлагбаумы на улице Лучистая, мы понимаем, что в ближайшее время вся территория Солнечного превратится в одну большую платную парковку. За отсутствием бесплатной альтернативы эта монополия не изменит ничего, кроме миллионов рублей перетекающих из карманов жителей к владельцам паркоматов", - заявил Ивачев, прибывший на место, чтобы лично убедиться в жалобах горожан.

По словам депутата, самой яркой на его памяти иллюстрацией подобного беспредела, стала теплая/кондиционируемая остановка "ЖК Солнечный", которую гордо презентовали два года назад. За это время остановочный комплекс вместе с кольцом для общественного транспорта был огорожен шлагбаумом и превращен, как заявил Ивачев, "в кормушку парковщиков".

Депутат отметил, что для помощи жителям Солнечного необходимо сначала провести юридический анализ, который покажет, законны ли действия компании "Технология парковки". По мнению юристов и депутатов КПРФ, некоторые меры, применяемые к жителям, больше напоминают самоуправство. Помимо этого, для поиска компромисса следует выйти на диалог как с местными жителями, так и с представителями городских властей.



"В дальнейшем предстоит работа в дополнительном регулировании таких ситуаций, практика для страны новая, а уже создает конфликтные ситуации. Таких ситуаций могло и не быть, если включить в обязанности застройщиков предупреждать покупателей новостроек о возможности возникновения подобного рода услуг. Депутаты-коммунисты займутся проблемой жителей этого микрорайона. Уверен, мы сможем им помочь", - добавил Ивачев.