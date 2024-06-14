Автоволонтеры фонда «Добро30» доставили бойцам СВО гуманитарную помощь, собранную астраханцами

Уже тридцать третью поездку с грузом гуманитарной помощи в зону СВО совершили автоволонтеры фонда «Добро30». Напомним, фонд регулярно собирает и доставляет грузы бойцам.

Сейчас благотворительным фондом были отработаны запросы от нескольких подразделений, где служат астраханцы, сообщает пресс-служба губернатора региона.

В этот раз бойцам доставили четыре квадрокоптера, автомобильные радиостанции, радиостанции «Комбат», а также посылки от земляков с рыбой, сладостями, предметами гигиены и лекарствами.

«Нам удалось отправить бойцам очень важные предметы – квадрокоптеры и радиостанции. И все это благодаря астраханцам. С каждым сбором помощи мы видим больше новых людей, которые хотят помогать. С гордостью обращаюсь ко всем неравнодушным: Вы спасаете жизни ребят!», – отметила организатор фонда Иляна Шашина.