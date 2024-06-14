Арестованный депутат тюменской гордумы написал заявление о сложении полномочий

Депутат Тюменской городской думы Андрей Ким, которого обвиняют в получении взятки в 3 млн руб., написал заявление о сложении полномочий, сообщил Накануне.RU источник, знакомый с ситуацией.

Депутат был избран по партийным спискам. Его мандат может достаться секретарю Восточного округа Тюмени Александру Жукову.

Задержание депутата произошло 6 июня. Сообщалось, что Ленинский районный суд избрал Андрею Киму меру пресечения в виде домашнего ареста, на срок 2 месяца, по 3 августа 2024 г., по ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Позднее появилась информация о взятке в 3 млн руб.

В пресс-службе Следственного комитета Тюменской области корреспонденту Накануне.RU отказались комментировать обстоятельства уголовного дела.