SHOT: Налоговая заблокировала счета Ивлеевой

Налоговая служба заблокировала счета блогера Анастасии Ивлеевой, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, счета заморожены с сегодняшнего дня из-за долгов перед ФНС. Утверждается, что на данный момент Ивлеева должна налоговой больше 11,3 млн рублей.

В мае SHOT сообщал, что блогерша получила два штрафа на 3 тысячи рублей за неуплату налоговых отчислений.

В апреле суд оштрафовал Анастасию Ивлееву на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Протокол против блогерши составили из-за ее постов в запрещенной соцсети, в которых она высказывалась против проведения СВО. После "голой вечеринки" Ивлеева скрыла их, но через несколько дней вернула в ленту.