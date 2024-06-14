К QIWI-банку поданы требования на 36,3 миллиарда

Состоялось первое собрание кредиторов QIWI-банка. Во время него стало известно, что общая сумма активов кредитной организации на 1 июня составила более 74 млрд руб., в том числе деньги – 25,6 млрд руб. Требования к банку подали более 66,6 тыс. кредиторов, сумма требований – 36,3 млрд руб.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) приступит к расчетам с ними после формирования в июле реестра требований кредиторов, говорится на сайте агентства.

21 февраля 2024 г. Центральный банк России отозвал лицензию у QIWI-банка, также были заблокированы QIWI-кошельки. В сообщении ЦБ по этому поводу говорилось, что причиной стали "нарушение организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также документов Банка России"; "систематическое нарушение законов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В апреле этого года Арбитражный суд Москвы принял решение о ликвидации QIWI-банка по заявлению Центрального банка России.