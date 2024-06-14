"При условии обязательного консультирования". Минздрав утвердил новые рекомендации по абортам

Минздрав РФ утвердил новую версию клинических рекомендаций по проведению абортов, в которых больше говорится о негативных последствиях для здоровья женщины, а условия для аборта стали немного строже.

Напомним, в 2023 году Правительство РФ дало поручение Минздраву заняться сохранением здоровья женщин, в том числе обновить клинические рекомендации по абортам, дополнив их информационным блоком о негативных последствиях. И вот что записано в новой редакции, которая вступит в силу 1 января 2025 года.

Сказано, что аборт, помимо медицинских (на любом сроке) и социальных (до 21 недели включительно) показаний, делается "по настойчивому желанию женщины при условии обязательного проведения профессионального психологического консультирования" в женской консультации или в центре медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (до 11 недель включительно). Последнее примечательно тем, что ранее там была фраза "по желанию пациентки".

В разделе "Инструментальные диагностические исследования" женщине рекомендована демонстрация изображения плода и его сердцебиения.

В приложении "Информация для пациента" на первом месте стоит фраза: "Аборт является небезопасной процедурой и сопряжен с риском различных осложнений!" Далее перечисляются возможные последствия:

• травма и прободение матки с возможным ранением внутренних органов и кровеносных сосудов,

• кровотечение, что может потребовать расширения объема операции вплоть до чревосечения и удаления матки,

• скопление крови и остатки плодного яйца в полости матки,

• воспалительный процесс матки и/или придатков матки, вплоть до перитонита, что потребует повторного оперативного вмешательства, не исключающего удаление матки и др.

Отдаленными последствиями могут стать бесплодие, хронические воспалительные процессы матки и/или придатков матки, нарушение функции яичников, внематочная беременность и др. При этом говорится о том, что "доказана связь аборта с развитием сердечно-сосудистых заболеваний, рака молочной железы нервно-психических расстройств".

Если аборт проводится по желанию женщины до 12 недель беременности, то необходимо будет соблюсти "неделю тишины".

Официально в России уничтожается до 500 тыс. зачатых детей ежегодно. Но по частным клиникам нет никаких данных, признают законодатели. Так, вице-спикер Госдумы Петр Толстой говорил, что абортов ежегодно делается от 800 тыс. до 1,5 млн. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова также считает, что абортов минимум в три раза больше, чем по официальным данным. По данным Росстата, с 1957 года в России было убито более 210 млн зачатых детей, что составляет полтора населения России или восемь потерь в Великой Отечественной войне.

Порядка 70% населения России относятся к абортам как своему праву и не желает их ограничения. Традиционные религии же считают уничтожение новой жизни обыкновенным убийством и против того, чтобы все граждане косвенно оплачивали аборты через налоги.