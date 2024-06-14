ФАС оштрафовала "Яндекс" за рекламу услуг по написанию дипломов

Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала компанию "Яндекс" "за распространение ненадлежащей рекламы".

На "Яндекс" в ФАС пожаловался некий гражданин, его возмутила реклама организации "Work 5" – с услугами по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ. Реклама распространялась в поисковой системе "Яндекс".

"Размещение рекламы услуг по подготовке работ для прохождения государственной научной аттестации или экзаменов в образовательных учреждениях запрещено законом. ФАС России признала рекламу ненадлежащей и оштрафовала ООО "Яндекс" в соответствии с КоАП РФ", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.