Роспотребнадзор разбирается с ухудшением качества воды, подаваемой жителям Полевского

Роспотребнадзор взял на контроль качество водоснабжения в уральском городе Полевской.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, по информации АО "СТЗ", с 11 июня в Полевском наблюдается ухудшение качества воды из реки Чусовой. Как следствие, питьевая вода перед подачей в разводящую сеть не соответствует по показателям "железо, алюминий, цветность, мутность".

Роспотребнадзор выдал АО "СТЗ" предписание о дополнительных мероприятиях для соответствия качества воды, подаваемой жителям Полевского. Так, организация должна выяснить причины загрязнения источника – реки Чусовой. Также ее обязали увеличить кратность производственного лабораторного контроля качества воды, разработать и принять меры по устранению химического загрязнения воды.

Администрации Полевского предложено организовать подвоз воды для горожан. Как заверили в надзорном ведомстве, ситуация находится на контроле.

Напомним, недавно жителям Красноуральска вернули более 800 тысяч рублей за грязную холодную воду. По поручению прокуратуры им произвели перерасчет за водоснабжение ненадлежащего качества.