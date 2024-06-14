Алексей Текслер намерен сделать Челябинскую область регионом абсолютных возможностей для человека

Пожалуй, самым объемным в прозвучавшем накануне обращении главы Челябинской области к депутатам Законодательного Собрания региона был раздел, посвященный социальному блоку.

«Социальная защита – еще одно направление, которому уделяется особое внимание все эти пять лет. Особенный акцент делается на поддержке семьи и материнства», - заявил Алексей Текслер.

Он напомнил, что за пять лет благодаря решениям Президента, федеральной поддержке и работе на региональном уровне в Челябинской области сформирована целостная система поддержки семей с детьми, которая начинается с момента беременности матери и продолжается до совершеннолетия ребенка. На эти цели направлено почти 110 млрд рублей.

Областной материнский капитал, который идет в дополнение к федеральному, составляет уже почти 130 тысячи рублей.

Уникальная мера поддержки – ежемесячная выплата на второго ребенка ежегодно индексируется – сейчас она составляет до 75 % от прожиточного минимума, а с 1 июля будет увеличена до 100 %, что составит почти 15 тысяч рублей ежемесячно.

С 1 июля вырастет ежемесячная компенсация на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей, введена новая мера соцподдержки – ежегодная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка-школьника в многодетных семьях на приобретение школьной или спортивной формы.

В ходе своего обращения губернатор объявил о выделении дополнительных средств для предоставления бесплатного горячего питания обучающимся из многодетных семей в школах и колледжах Челябинской области на весь период обучения. Благодаря этим и другим мерам поддержки за пять лет число многодетных семей в регионе увеличилось почти на 30%, родилось более 46,5 тысяч детей, являющихся третьими и последующими.

А в целом в последние годы Челябинская область сохраняет стабильность в части коэффициента рождаемости. В регионе он держится на уровне 1,47-1,48, что выше среднероссийских показателей.

Спикер Заксобрания Челябинской области Олег Гербер особо отметил направленность всей социальной политики в регионе на создание условий для поддержки семей с детьми.

«Если говорить о том, что лично мне отозвалось особым образом, то абсолютно согласен с губернатором, что счастливые семьи — основа основ. Я уверен, сделав семьи счастливыми, особенно многодетные семьи, мы добьемся лучших результатов развития по всем направлениям, как в области, так и по всей нашей стране,» — подчеркнул Олег Гербер.

Алексей Текслер в ходе обращения также выдвинул инициативы, направленные на создание условий для повышения рождаемости среди молодежи. В ближайшие три года на эти цели из регионального бюджета будет выделено 0,5 млрд рублей. Он поручил министерству образования и науки совместно с министерством социальных отношений представить конкретные предложения по мерам поддержки.

Еще одна новация в этой сфере - губернатор предложил ввести региональный студенческий (семейный) капитал для семей, в которых оба или единственный родитель является студентом очной формы обучения в вузе или на старших курсах СПО. И заявил о необходимости создавать при вузах ясельные группы и детские комнаты. Программу Алексей Текслер поручил сформировать до начала учебного года.

Депутат ГД РФ от Челябинской области Яна Лантратова считает, что выдвинутые губернатором инициативы, демонстрируют безусловную вовлеченность главы региона в жизнь южноуральцев.

«Губернатор не только ставит перед областью амбициозные задачи, но и демонстрирует четкое понимание направления развития, встроенного в систему координат федерального центра и президента. Челябинская область не отстает от общероссийских тенденций, но при этом учитывает свои специфические особенности и потребности. Это свидетельствует о взвешенной и ответственной политике руководства», - отметила Яна Лантарова, прослушав обращение губернатора.

Член Совета Федерации Олег Цепкин в комментариях журналистам также обратил внимание на семейную политику в регионе.

«Важные акценты обращения – «Человек» и «Семья». В основе всего – человек, мы строим экономику для людей, чтобы сделать жизнь каждого жителя региона, каждой южноуральской семьи лучше», – резюмировал член Совета Федерации Олег Цепкин.

Завершая свое обращение, губернатор заявил, что цель на следующие пять лет - сделать Челябинскую область регионом абсолютных возможностей.

«Всё это потребует от нас ещё более напряженной работы и более эффективного управления. Вместе мы продолжим строить лучшее будущее для наших детей, для Южного Урала! Нашей Великой Державы!», - резюмировал Алексей Текслер.