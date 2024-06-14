В Германии стартует чемпионат Европы по футболу
В Мюнхене сегодня открывается чемпионат Европы по футболу. В стартовом матче турнира хозяева Евро-2024 сыграют со сборной Шотландии. Это первая игра в группе А, где среди перечисленных стран также оказались Венгрия и Швейцария.
Группа B - Испания, Хорватия, Италия, Албания. Группа C - Словения, Дания, Сербия, Англия. Группа D - Польша, Нидерланды, Австрия, Франция. Группа E - Бельгия, Словакия, Румыния, Украина. Группа F - Турция, Грузия, Португалия, Чехия.
Сборная России участие в турнире не принимает, поскольку находится под санкциями УЕФА.