Politico: Белоруссия с 2018 по 2022 годы поставляла оружие Азербайджану

Издание Politico сообщает, что Белоруссия якобы поставляла оружие Азербайджану в период с 2018 по 2022 годы.

Газета ссылается на "утечку большого числа документов", отмечая, что именно она стала причиной нынешнего дипломатического кризиса в отношениях Армении и Белоруссии, из-за которого стороны отзывают послов для консультаций.

По информации Politico, Минск поставлял Баку артиллерийские системы и системы радиоэлектронной борьбы. По версии издания, они "активно использовались" в армяно-азербайджанском конфликте.

Газета пишет, что получила соответствующую информацию от армянской неправительственной организации "Региональный центр демократии и безопасности". Ее руководство, согласно официальному сайту, проходило обучение в США и Великобритании, пишет ТАСС.

Ранее премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что никогда не посетит Белоруссию, пока руководителем этой страны остается Александр Лукашенко.

Выступая в армянском парламенте, Пашинян пояснил, что вызвало его недовольство: "Один из лидеров ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны. Поощрял, верил, желал победы Азербайджану. А после этого я поеду обсуждать вопрос с президентом Белоруссии в формате ОДКБ?".

Пашинян также заявлял, что страна выйдет из ОДКБ, в состав которой входит Белоруссия. По его мнению, организация не помогла Армении во время конфликта с Азербайджаном.