Следователи задержали фигуранта резонансного "Дела Росреестра" о коррупции ямальских чиновников

Находящийся в розыске сотрудник управления Росреестра Ямало-Ненецкого автономного округа задержан в рамках уголовного дела о серии взяток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Резонансное уголовное дело было возбуждено в 2020 году. В 2023 году во время следственных действий один из обвиняемых скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, предварительное следствие приостановлено в связи с его розыском.

10 июня беглеца нашли в Москве с помощью системы распознавания лиц. Подозреваемого задержали полицейские и доставили в Салехард. В отношении обвиняемого в совершении 14-ти тяжких и особо тяжких преступлений избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, по версии следствия, организованная преступная группа из числа должностных лиц, получала в 2016 – 2019 годах через посредников взятки от руководителей коммерческих организаций. В числе подозреваемых чиновники, занимавшие в тот момент важные посты: и.о. главы департамента имущественных отношений Ямала Андрей Кудрявцев, глава окружной Кадастровой палаты Максим Сартасов, и.о. главы Росреестра на Ямале Андрей Кожин, глава окружного Госстройнадзора Павел Кузнецов. После задержания они лишились своих должностей.

Сообщается, что чиновники использовали свою сеть посредников в составе организованной группы, а также скрыто использовали подчиненных им сотрудников при строгой конспирации преступных действий. За незаконные действия в сфере регистрации прав на недвижимость и постановку на кадастровый учет чиновники получили около двух десятков взяток на сумму в более 25 млн руб.

В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные и процессуальные мероприятия, направленные на завершение расследования. Дело остальных обвиняемых из числа должностных лиц руководства управления Росреестра по ЯНАО и кадастровой палаты ЯНАО в настоящее время рассматривается в суде.