«Экономика для людей»: За 5 лет в Челябинской области ВРП вырос с 1,5 до 2,5 трлн рублей

Экономика Челябинской области показывает стабильный и уверенный рост. За пять лет ВРП увеличен с 1,5 до 2,5 трлн рублей. Об этом в своем обращении к депутатам Законодательного Собрания региона сообщил губернатор Алексей Текслер.

Объем инвестиций в основной капитал вырос за пять лет с 255 до почти 450 млрд рублей в год. Южный Урал вошел в ТОП-10 Национального рейтинга инвестклимата субъектов РФ. При этом, 5 лет назад был лишь в третьей десятке.

Промышленный рост – почти на 11% в 2023 году, в обрабатывающих отраслях – 13 %.

С 2019 года оказана поддержка 579 промышленным предприятиям на сумму почти в 70 млрд рублей вместе с программами, которые реализуются на федеральном уровне.

«Вся система поддержки ориентируется не просто на оказание бесплатных услуг или предоставление льготного финансирования, а на системную работу по обеспечению технологического суверенитета», - отметил в своем выступлении перед депутатами Алексей Текслер.

Говоря о развитии промышленности Южного Урала особо губернатор подчеркнул, что за минувшие пять лет в регионе появился ряд новых востребованных в масштабах страны производств. Уникальный пример - запуск завода по производству промышленных роботов в Челябинске, который посетил Президент России в феврале. На данный момент в регионе действует Центр промышленной роботизации.

Кадровая проблема для промпредприятий в регионе решается совместными усилиями властей и бизнеса. В этом году в партнерстве со Сбером открывается «Школа 21» для подготовки лучших IT-специалистов. На базе ЮУрГУ совместно с «Заводом роботов» откроют факультет мехатроники и робототехники.

Еще одна разрабатываемая возможность для инвесторов, готовых создавать новые роботизированные экологически чистые производства - воспользоваться условиями создаваемой в регионе особой экономической зоны.

Зампредседателя ЗСО, гендиректор Магнитогорского металлургического комбината Павел Шиляев особо отмечает комплекс работ по подготовке кадров в регионе и системные меры поддержки, которые направлены на создание совместной деятельности малого и крупного бизнеса.

"Подготовке кадров уделяется особое внимание, что подтверждает успешная реализация федеральной программы "Профессионалитет". Челябинская область здесь является одним из ведущих регионов. (...) Также важна поддержка, которая оказывается индустриальным паркам и технопаркам, где работает связка между крупным и малым предпринимательством. Крупный бизнес обретает дополнительных партнеров, а малый бизнес налаживает новые связи, развивается, получает точку доступа к госпрограммам", - отметил Павел Шиляев.

Развитие малого и среднего бизнеса действительно находится в центре экономической повестки региональных властей.

Количество самозанятых с момента введения соответствующего налогового режима выросло в 6,5 раз и достигло почти 220 тысяч человек.

Центр «Мой бизнес» с 2019 года выдал более 2 тысяч поручительств и займов для МСП. Целенаправленно регион выводит южноуральские компании на новые рынки, в том числе экспортные. Выставочные павильоны Челябинской области, созданные региональным Агентством международного сотрудничества, действуют в Белоруссии, Узбекистане и Азербайджане. В результате количество средних предприятий выросло за пять лет почти на 14 %, а доля сектора МСП в экономике региона в целом сегодня более 27 % и стабильно превышает аналогичные показатели по стране и федеральному округу.

Система мер поддержки СМП в Челябинской области имеет и весомую налоговую компоненту. Снижен ряд ставок по УСН, приняты дополнительные налоговые льготы в виде минимально возможных ставок по «упрощенке» для сферы обрабатывающих производств, научных исследований, туризма, спорта, общепита, культуры и телекоммуникаций. В результате с 2019 года перечисленные в доходы бюджета средства от деятельности малого и среднего бизнеса выросли в номинальном размере почти в два раза, а с учетом инфляции – на треть.

Губернатор в своем выступлении предложил продлить действие озвученных мер еще на пять лет, чтобы сохранить динамику развития регионального МСП, и поручил министерству экономического развития подготовить соответствующий законопроект.

Также в этом году будут докапитализированы организации поддержки – областной фонд развития промышленности и региональную микрофинансовую организацию – дополнительно на 300 млн рублей. Губернатор дал поручение экономическому блоку правительства и министерству финансов проработать этот вопрос.

Председатель комитета ЗСО по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле рассказал СМИ, что депутаты поддерживают решение губернатора о продлении пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения.

"Она показала свою эффективность. Мы посмотрели динамику за несколько лет в отраслевом разрезе - там, где были снижены ставки, налоговые поступления увеличились. Что касается докапитализации Фонда развития промышленности, то сегодня наш ФРП занимает первое место среди всех субъектов РФ, он очень эффективно и системно работает на повышение производительности труда и в целом увеличение производственных мощностей, в особенности малого производственного бизнеса", - отметил депутат.

Важным итогом работы в экономической сфере правительства Челябинской области является системное снижение безработицы. Сегодня ее зарегистрированный уровень в области составляет менее 0,5 %, что является рекордно низким показателем.

«Зарплата увеличилась в регионе почти вдвое, реальная зарплата, которая учитывает инфляцию, выросла на 36 процентов, реальные среднедушевые доходы – на двадцать. Причем последние годы мы опережаем по реальному росту зарплат и среднедушевых доходов, как округ, так и страну в целом. И сохраняем такую динамику в этом году. В этом большая заслуга всех по-настоящему ответственных работодателей и наших социальных партнеров – профсоюзов. Именно так – вместе – мы с вами строим «экономику для людей», - подчеркнул Алексей Текслер.