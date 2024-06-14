«Экономика для людей»: За 5 лет в Челябинской области ВРП вырос с 1,5 до 2,5 трлн рублей

14 Июня 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На Урале показали трофейную технику НАТО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

«Экономика для людей»: За 5 лет в Челябинской области ВРП вырос с 1,5 до 2,5 трлн рублей

Экономика Челябинской области показывает стабильный и уверенный рост. За пять лет ВРП увеличен с 1,5 до 2,5 трлн рублей. Об этом в своем обращении к депутатам Законодательного Собрания региона сообщил губернатор Алексей Текслер.

Объем инвестиций в основной капитал вырос за пять лет с 255 до почти 450 млрд рублей в год. Южный Урал вошел в ТОП-10 Национального рейтинга инвестклимата субъектов РФ. При этом, 5 лет назад был лишь в третьей десятке.

Промышленный рост – почти на 11% в 2023 году, в обрабатывающих отраслях – 13 %.

С 2019 года оказана поддержка 579 промышленным предприятиям на сумму почти в 70 млрд рублей вместе с программами, которые реализуются на федеральном уровне.

«Вся система поддержки ориентируется не просто на оказание бесплатных услуг или предоставление льготного финансирования, а на системную работу по обеспечению технологического суверенитета», - отметил в своем выступлении перед депутатами Алексей Текслер.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Говоря о развитии промышленности Южного Урала особо губернатор подчеркнул, что за минувшие пять лет в регионе появился ряд новых востребованных в масштабах страны производств. Уникальный пример - запуск завода по производству промышленных роботов в Челябинске, который посетил Президент России в феврале. На данный момент в регионе действует Центр промышленной роботизации.

Кадровая проблема для промпредприятий в регионе решается совместными усилиями властей и бизнеса. В этом году в партнерстве со Сбером открывается «Школа 21» для подготовки лучших IT-специалистов. На базе ЮУрГУ совместно с «Заводом роботов» откроют факультет мехатроники и робототехники.

Промышленные роботы на стенде Челябинский стенд на ПМЭФ-2024(2024)|Фото: t.me/poolN74

Еще одна разрабатываемая возможность для инвесторов, готовых создавать новые роботизированные экологически чистые производства - воспользоваться условиями создаваемой в регионе особой экономической зоны.

Зампредседателя ЗСО, гендиректор Магнитогорского металлургического комбината Павел Шиляев особо отмечает комплекс работ по подготовке кадров в регионе и системные меры поддержки, которые направлены на создание совместной деятельности малого и крупного бизнеса.

"Подготовке кадров уделяется особое внимание, что подтверждает успешная реализация федеральной программы "Профессионалитет". Челябинская область здесь является одним из ведущих регионов. (...) Также важна поддержка, которая оказывается индустриальным паркам и технопаркам, где работает связка между крупным и малым предпринимательством. Крупный бизнес обретает дополнительных партнеров, а малый бизнес налаживает новые связи, развивается, получает точку доступа к госпрограммам", - отметил Павел Шиляев.

Стенд Челябинской области на фестивале-форуме "Россия" в Москве(2024)|Фото: Накануне.RU

Развитие малого и среднего бизнеса действительно находится в центре экономической повестки региональных властей.

Количество самозанятых с момента введения соответствующего налогового режима выросло в 6,5 раз и достигло почти 220 тысяч человек.

Центр «Мой бизнес» с 2019 года выдал более 2 тысяч поручительств и займов для МСП. Целенаправленно регион выводит южноуральские компании на новые рынки, в том числе экспортные. Выставочные павильоны Челябинской области, созданные региональным Агентством международного сотрудничества, действуют в Белоруссии, Узбекистане и Азербайджане. В результате количество средних предприятий выросло за пять лет почти на 14 %, а доля сектора МСП в экономике региона в целом сегодня более 27 % и стабильно превышает аналогичные показатели по стране и федеральному округу.

Система мер поддержки СМП в Челябинской области имеет и весомую налоговую компоненту. Снижен ряд ставок по УСН, приняты дополнительные налоговые льготы в виде минимально возможных ставок по «упрощенке» для сферы обрабатывающих производств, научных исследований, туризма, спорта, общепита, культуры и телекоммуникаций. В результате с 2019 года перечисленные в доходы бюджета средства от деятельности малого и среднего бизнеса выросли в номинальном размере почти в два раза, а с учетом инфляции – на треть.

Коллаж, рост промышленного производства(2024)|Фото: Накануне.RU

Губернатор в своем выступлении предложил продлить действие озвученных мер еще на пять лет, чтобы сохранить динамику развития регионального МСП, и поручил министерству экономического развития подготовить соответствующий законопроект.

Также в этом году будут докапитализированы организации поддержки – областной фонд развития промышленности и региональную микрофинансовую организацию – дополнительно на 300 млн рублей. Губернатор дал поручение экономическому блоку правительства и министерству финансов проработать этот вопрос.

Председатель комитета ЗСО по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле рассказал СМИ, что депутаты поддерживают решение губернатора о продлении пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения.

"Она показала свою эффективность. Мы посмотрели динамику за несколько лет в отраслевом разрезе - там, где были снижены ставки, налоговые поступления увеличились. Что касается докапитализации Фонда развития промышленности, то сегодня наш ФРП занимает первое место среди всех субъектов РФ, он очень эффективно и системно работает на повышение производительности труда и в целом увеличение производственных мощностей, в особенности малого производственного бизнеса", - отметил депутат.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Важным итогом работы в экономической сфере правительства Челябинской области является системное снижение безработицы. Сегодня ее зарегистрированный уровень в области составляет менее 0,5 %, что является рекордно низким показателем.

«Зарплата увеличилась в регионе почти вдвое, реальная зарплата, которая учитывает инфляцию, выросла на 36 процентов, реальные среднедушевые доходы – на двадцать. Причем последние годы мы опережаем по реальному росту зарплат и среднедушевых доходов, как округ, так и страну в целом. И сохраняем такую динамику в этом году. В этом большая заслуга всех по-настоящему ответственных работодателей и наших социальных партнеров – профсоюзов. Именно так – вместе – мы с вами строим «экономику для людей», - подчеркнул Алексей Текслер.

Теги: алексей текслер, обращение, врп, инвестиционная привлекательность, промышленный рост, поддержка смп


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети