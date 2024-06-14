Орбан: НАТО создаст в Европы базы для поставок оружия Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан полагает, что НАТО собирается создать в трех странах Европы базы для поставок оружия Украине.

Речь идет о Польше, Словакии и Румынии, приводит РИА Новости слова Орбана.

В марте 2023 г. Орбан заявил о том, что страны Евросоюза близки к обсуждению темы отправки "войск некого миротворческого типа" на Украину. Он напомнил, что весной 2022 г. спор шел о том, можно ли посылать летальное оружие Украине. Венгрия была против, страны Запада тоже колебались, однако в итоге решение было принято. В начале мая 2023 г. Орбан вновь высказался о конфликте, заявив, что победа Украины возможна только в сказке.

22 марта 2024 г. Орбан вновь высказался о том, что Запад собрался отправить войска на Украину. По его мнению, это может случиться через два-три месяца, поскольку предыдущее развитие конфликта показывает, что невероятное поначалу становится реальностью спустя некоторое время.