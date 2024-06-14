Дольщикам 12 долгостроев Новосибирской области выплатят компенсации за непостроенное жильё

14 Июня 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На Урале показали трофейную технику НАТО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Экономика Новосибирская область
Фото: nso.ru

Дольщикам 12 долгостроев Новосибирской области выплатят компенсации за непостроенное жильё

Благодаря взаимодействию Правительства Новосибирской области с ППК «Фонд развития территорий» уже более 2,3 тысяч дольщиков региона получили компенсации за свое непостроенное жилье. На эти цели из федерального и областного бюджетов направлено более 6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Правительства Новосибирской области.

Заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов отметил, что сегодня проблемы 35 долгостроев региона решаются благодаря применению механизма ППК «Фонд». Дольщики 27 домов получают компенсации, еще 8 домов достраиваются (из них 4 дома уже введены в эксплуатацию: дом № 6 по ул. Вилюйская, дом № 18 по ул. Калинина в г. Обь, дом № 12 в р.п. Краснообск и дом № 12 в микрорайоне Закаменский).

«Прошедшие два года стали прорывом в решении вопроса обманутых дольщиков региона. Количество долгостроев сократилось в десять раз. Сегодня остается 6 жилых домов, включенных в единый реестр проблемных объектов, по каждому дому разработан алгоритм выхода из кризисной ситуации», – отметил Дмитрий Богомолов.

Новостройка в квартале "Олимпик" Академического района Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

Продолжается работа и по выплате компенсаций дольщикам, некоторые граждане все еще не обратились за выплатами. Так, за восстановлением прав необходимо обратиться дольщикам: микрорайона «Радужный» в селе Верх-Тула (дома № 17/ 4 и 17/6), домов микрорайона «Новомарусино» (дома № 1 и 5), домов в селе Новолуговое по ул. Октябрьская (дома № 4 и 5), домов в Новосибирске по ул. Волховская, стр. 37, д. 4; ул. Связистов, стр. 161, домов №15 и 3; ул. Геодезическая; ул. Дуси Ковальчук, 242, блок секции 1, 2, 3; ул. Приморская, д. 28/1, ул. Вилюйская, 5.

(2024)|Фото: nso.ru

Дмитрий Богомолов подчеркнул, в регионе продолжается работа по восстановлению прав дольщиков с применением и других механизмов помощи: реализация масштабных инвестпроектов, выдача адресных субсидий и субсидирование ЖСК на благоустройство прилегающей территории, техприсоединение к коммуникациям и установку лифтов.

Подробности на сайте ППК «Фонд развития территорий» и по телефону министерства строительства Новосибирской области: 8 (383) 228-64-48.

Теги: долгострой, компенсации, дольщики, непостроенное жилье


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети