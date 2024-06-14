Жителю Удмуртии вменили госизмену

В Ижевске (Удмуртия) сотрудники федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали местного жителя. Это случилось, когда он пытался поджечь объект транспортной инфраструктуры – предполагаемый злоумышленник закладывал в тайник емкости с зажигательной смесью.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Пособничество диверсионной деятельности" и "Государственная измена". Подозреваемый арестован, приводит РИА Новости сообщение удмуртского республиканского управления ФСБ.

После начала специальной военной операции схожие с описанной ситуации происходят в различных регионах России. Например, в декабре 2023 г. 44-летний житель Новоуральска Николай Юрьев приговорен к 18 годам лишения свободы за попытку поджога военкомата. Такое решение вынес Центральный военный окружной суд Екатеринбурга.