Подготовка украинских экипажей для F-16 пробуксовывает

На прошлогоднем саммите НАТО в Вильнюсе 11 стран-членов блока обязались обучить украинских пилотов работе с истребителем F-16, поставки которых должны начаться в конце текущего лета. Но спустя год результаты, мягко говоря, сомнительны.

По данным издания Defence News, Европа и США сейчас обучают около полутора десятков украинских пилотов. "Это всего лишь "горстка" пилотов, и это только пилоты", - сказал на условиях анонимности чиновник из американского министерства обороны. Он отметил, что не менее важную роль играют другие члены экипажа, например, техники, которые должны обслуживать самолеты. Укомплектованных экипажей пока нет, а Украина сможет использовать столько самолетов, сколько будет именно экипажей, а не пилотов.

Сообщается, что в конце мая закончилось обучение первой партии украинских пилотов на военной базе в штате Аризона. При этом есть очередь на обучение из пилотов из других стран, которых НАТО тоже надо подготавливать.

Другими проблемами являются продолжительность самого курса, которая увеличивается из-за требуемой технической подготовки по английскому языку.