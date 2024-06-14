Игорь Бабушкин побывал на стройплощадке КРК "Октябрь": Темп работ хороший

Культурно-развлекательный комплекс реконструируют в рамках программы социально-экономического развития Астраханской области. Завершение первого этапа ремонтных работ запланировано на сентябрь этого года. К этому сроку рабочие восстановят зимний сад и малый зал в КРК «Октябрь». Губернатор Игорь Бабушкин подчеркнул, что главное — обеспечить пожарную безопасность в здании.

На базе восстановленного комплекса будет функционировать культурно-деловой центр. По проекту здесь разместят зимний сад, конференц- и концертный залы, лектории.

На сегодняшний день в здании ведутся отделочные работы. Строители проводят коммуникации, устанавливают металлоконструкции сцен, монтируют воздуховоды и систему вентиляции, ремонтируют исторические колонны и восстанавливают лепнину.

«Впереди еще много работы. Темп хороший, специалистов достаточно», – отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.