В Екатеринбурге задержали рецидивиста, ехавшего на цистерне грузового поезда

В Екатеринбурге задержали мужчину, который ехал на цистерне грузового поезда. Сам он заявил, что ничего не помнит.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, вчера поздним вечером транспортным полицейским поступил сигнал от дежурной по станции, что на цистерне грузового состава, прибывшего в нечетный парк станции "Екатеринбург-Сортировочный", находится некий мужчина. Силовики отправились на место и действительно нашли цистерну, на которой спал 42-летний житель уральской столицы. Полицейские разбудили его, сняли с цистерны и доставили в служебное помещение.

Сам уралец рассказал, что распивал спиртные напитки дома, затем отправился в магазин за добавкой. После этого якобы ничего не помнит. Как он оказался на цистерне, пояснить мужчина не смог.

Транспортные полицейские установили, что нарушитель не раз привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Последняя судимость была в 2020 году. Также рецидивист неоднократно привлекался за нарушение общественного порядка. За поездку на цистерне мужчине назначен штраф в 2 тысячи рублей.

В МВД напомнили, что железная дорога – это зона повышенной опасности. Проезд на крышах и подножках вагонов, переходных площадках и грузовых поездах опасен и запрещен.