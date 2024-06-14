14 Июня 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме снова попытаются провести закон о "семейном насилии"

Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму пакет законопроектов о "семейном насилии". Они считают, что в семьях совершается насилие, женщин избивают, а те боятся об этом заявить.

Как и в предыдущих попытках, депутаты снова хотят закрепить в законе понятия физического, сексуального, психологического, экономического и других видов насилия. Полиция должна будет вести соответствующую статистику, изолировать "жертву", ставить "агрессора" на профилактический учет. Для жертв необходимо будет создавать кризисные центры.

Предлагается внести поправки в КоАП и УК, ужесточающие ответственность за "семейное насилие". В качестве квалифицирующего признака будет записано совершение преступления в отношении супруги (супруга), родителя, ребенка, усыновителя, усыновленного.

За оскорбление предлагают штрафовать. Например, оскорбление, нанесенное супругам, родителям, детям, повлечет штраф от 10 до 20 тысяч рублей. За повторное нарушение — от 20 до 40 тысяч рублей.

Подобные законопроекты разрабатывает и фракция "Новые люди". 25 июня депутаты планируют провести круглый стол на эту тему. Они хотят ввести понятие "охранный ордер", запрещающий "агрессору" приближаться к "жертве". Если закон будет принят, они начнут разрабатывать целую федеральную программу борьбы с "семейным насилием".

Интересно, что в российском законодательстве нет даже понятия "семья", но при этом семейные отношения могут "наградить" понятиями из уголовного мира отдельно от аналогичных преступлений вне семьи. Инициативу поддержала омбудсмен Татьяна Москалькова.

Председатель Союза родительских организаций Александра Машкова-Благих пишет, что в течение года Москалькова проигнорировала 2000 обращений от родителей о незаконном изъятии детей. Ранее она не обращала внимание на нарушение прав граждан во время ковида. Зато теперь на основании нескольких обращений решила создать целую рабочую группу по "семейному насилию".

"Это все, что нужно знать о лоббизме. В 2019 Москалькова была флагманом закона о домашнем насилии в версии Пушкиной и нет_войняшек", - написала Машкова-Благих.

Она напомнила также, что в УК есть понятия "изнасилование", "домогательство", предусматривающие конкретную ответственность.

Омбудсмен Татарстана Ирина Волынец также категорически против такого законопроекта, который фактически криминализирует семью и разрушает институт брака, манипулируя фиктивной статистикой. Она говорит, что сделает все возможное вместе с защитниками семейных ценностей, чтобы такой законопроект никогда не был принят в России.

В 2019 году в Госдуму вносился подобный законопроект. Он подвергся резкой критике за свою антисемейную направленность, так как вводил преследование людей за то, что не является ни уголовным, ни административным нарушением, то есть за жалобу на насилие, которое толковалось крайне размыто. При этом вину обвиняемого не нужно было доказывать и он поражался в правах немедленно без права на какую-либо защиту путем изоляции, даже если является собственником жилища. Законопроект был отозван после волны общественного возмущения.

Теги: насилие, законопроект, семейное насилие, семья


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