Депутату Алексею Вихареву вручили грамоту губернатора Свердловской области за волонтерство и помощь СВО

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев награжден Почетной грамотой губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом депутат написал в своих социальных сетях.

Напомним, что в ноябре прошлого года Алексей Вихарев официально открыл свой Волонтерский центр, активисты которого помогают как местным организациям, так и местным жителям. Бытовая помощь пенсионерам, уборка города, строительство вольеров для животных, закраска наркограффити — это далеко не весь список того, что успели сделать вихаревские волонтеры.

Не могли не отметить и помощь депутата в СВО. Алексей Вихарев регулярно отправляет помощь на СВО — это высокоточное оборудование для выполнения боевых задач, снаряжение, необходимые в быту вещи, медицинские средства. Ранее он уже отправлял на фронт автомобиль для перевозки снаряжения. На сегодняшний день стоимость направленной депутатом помощи военнослужащим превышает 53 млн рублей.

Награждение прошло 12 июня в День России.

"Очень добрые слова прозвучали сегодня от политического вице-губернатора Олега Леонидовича Чемезова. Он поблагодарил волонтеров за тот неравнодушный подход, за ту любовь, за то, что помогаем людям, за то, что делаем добрые дела. Это все очень важно. Наш волонтерский центр и российское экологическое общество ждет большое будущее. Это факт. Это я вам обещаю", - отметил Вихарев.

Он также поблагодарил своих волонтеров за их работу.

Волонтерский центр Алексея Вихарева находится в Екатеринбурге по адресу ул.8 Марта, 8д и работает в будни с 9.00-18.00.