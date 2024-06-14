США направили на Кубу быстроходную подлодку на фоне визита кораблей России

США направили в залив Гуантанамо быстроходную подводную лодку USS Helena на фоне прибытия отряда кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России в порт Гаваны.

Как сообщило Южное командование Вооруженных сил (ВС) США, подлодка находится в заливе на Кубе "в рамках планового визита", передает ТАСС.

При этом агентство Associated Press отмечает, что подводная лодка ВМС США прибыла "в знак демонстрации силы" в ответ на визит российских кораблей.

Ранее выяснилось, что Военно-морские силы (ВМС) США собрались следить за тремя кораблями и подводной лодкой России, плывущим на Кубу в преддверии военных учений в Карибском бассейне. Российские военные корабли прибыли в Гавану 12 июня и пробудут там до 17 июня.

11 июня сообщалось, что российская атомная подводная лодка "Казань" с управляемым ракетным вооружением на борту находится вблизи побережья США (менее 80 км). Это одна из самых современных подводных лодок российского флота, она обладает высоким уровнем скрытности и мощным вооружением, включая крылатые ракеты. Наличие такого судна вблизи американских берегов указывает на отсутствие возможности для его раннего отслеживания.