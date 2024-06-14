Умер оператор НТВ, раненый в ДНР

Умер оператор телеканала НТВ 46-летний Валерий Кожин, раненный в Горловке 13 июня. Врачи спасали его несколько часов, но ранения оказались не совместимы с жизнью.

Валерию было 46 лет. На НТВ он начал работать в 2006 г. Сначала в должности звукооператора-техника, затем – телеоператора. Неоднократно работал в Сирии, в зонах вооруженных конфликтов на территории Донецкой и Луганской республик. Проводил в командировках по несколько месяцев в году.

Награжден медалью "За Отвагу" (2014 г.), медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени (2016 и 2018 г.), медалью Министерства обороны РФ "Участнику военной операции в Сирии" (2018 г.), сообщает НТВ в своем telegram-канале.

На смерть коллеги откликнулся военкор Александр Сладков.

"Эти российские журналисты. Смелые, добросовестные профессионалы, стоящие плечом к плечу с нашими воюющими солдатами. Без статуса и без формального права на достойное военное обеспечение, протезирование в военных госпиталях, с боевыми ранениями и боевыми наградами. Горькая реальность", - написал Сладков в своем telegram-канале.

Один из вариантов избежать трагедий – не пускать на фронт репортеров, чтоб не гибли.

"Но стоп. Откуда тогда возьмется профессиональная информация о реально происходящем в зоне СВО? Закрыть тему? Я не верю в такой вариант, не верю, что поступят так. Я верю в то, что Родина возьмет курс традиционный для нашей военной истории, на основе опыта героической окопной и фронтовой работы военкоров Великой Отечественной войны: 943 писателя (225 из них погибли), 58 фронтовых операторов, каждый 4-й погиб, почти все были ранены", - написал Сладков.

Напомним, пострадавшие журналисты НТВ Алексей Ивлиев и Валерий Кожин были госпитализированы в больницу №2 Горловки. После ранения они впали в кому.

"Ко мне привезли [журналистов], они тяжеленные. Они – в коме, не говорящие, не могу сказать [что с ними случилось], они – в операционной. У них – травматическая ампутация, открытая черепно-мозговая", - сообщила ранее главный врач городской больницы №2 Горловки Нелля Якуненко.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, какие травмы получили Ивлиев и Кожин.

"Оба получили минно-взрывные травмы, врачи делают все возможное для стабилизации их состояния", - сообщил Пушилин.