Якушев призвал губернаторов не сбавлять темп проведения "мусорной" реформы

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев напомнил губернаторам о необходимости достижения целей по обращению с твердыми коммунальными отходами в регионах. Основной темой заседания Совета по экологической политике стало исполнение федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)".

В заседании Совета приняли участие заместитель Министра экологии России Дмитрий Тетенькин, заместители губернаторов регионов Уральского федерального округа, руководители территориальных органов Росприроднадзора и Роспотребнадзора.

В 2024 году завершается реализация ряда нацпроектов, в том числе нацпроекта "Экология". Уже со следующего года федеральные проекты, которые входят в его состав, будут переформатированы и направлены на достижение новых национальных целей, поставленным президентом России в ходе послания Федеральному Собранию.

"Перед нами стоит чёткая задача: все мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами, запланированные до конца 2024 года, должны быть выполнены в этом году в рамках действующего федерального проекта", - акцентировал Владимир Якушев.

Заместители губернаторов доложили о ситуации с обращением ТКО в регионах УрФО, а также рассказали о мерах, которые принимают субъекты для достижения плановых показателей федерального проекта в этом году.

Владимир Якушев отметил работу, проделанную регионами со старта реформы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, и попросил не сбавлять набранный темп. Он также обратил внимание на ряд проблемных вопросов: целевые показатели корректируются и не всегда в лучшую сторону, действующие мощности по обращению с отходами недозагружены, а новые – не всегда возводятся в планируемый срок.

Полпред напомнил участникам заседания о целях, которые поставил глава государства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами к 2030 году: