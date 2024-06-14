Президент наградил экс-губернатора Югры орденом

Президент Владимир Путин наградил бывшего губернатора Югры Наталью Комарову орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Награда вручена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Указ президента опубликован на портале правовой информации.

Напомним, 30 мая, Наталья Комарова объявила о своей отставке. Мэр Тюмени и уроженец Урая (ХМАО) Руслан Кухарук стал исполняющим обязанности главы Югры. Новый глава региона попросил Комарову представлять Югру в Совете Федерации.