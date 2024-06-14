В уральском поселке Пышма возвели каркас и стены новой школы на 400 мест

В уральском поселке Пышма строители завершили работы по возведению каркаса и стен новой школы на 400 мест и приступили к монтажу кровли и витражей. Здание предназначено для начальных классов и строится рядом с действующей общеобразовательной школой.

Генеральным подрядчиком выступает один из крупнейших девелоперов Екатеринбурга – компания "Атомстройкомплекс". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, к осени строители планируют закончить большую часть отделочных работ. Сжатые сроки обусловлены нехваткой комфортного учебного пространства: новую школу ждут жители не только Пышмы, но и соседних населенных пунктов.

"Сейчас внутри помещений выполняется устройство ключевых инженерных систем – вентиляции, отопления, водоснабжения и канализации, устанавливаются лифты. По графику в конце лета мы приступим к чистовой отделке помещений и монтажу второго этапа инженерных сетей. При строительстве школы "Атом" использует большой объем материалов собственного производства. Например, благоустройство прилегающей территории школы будет выполнено с использованием долговечной тротуарной плитки, которую выпускает завод "Берит", входящий в структуру компании "Атомстройкомплекс", - отметил руководитель строительства компании Михаил Харин.

В новой школе предусмотрен большой объем мультимедийного оборудования: интерактивные доски в классах, дополнительное игровое и учебное оборудование для проведения занятий в рекреациях. Для демонстрации применяемых на строительстве школы решений и материалов в здании будет открыт шоурум. Это уже стало хорошей традицией для девелопера, аналогичные демонстрационные пространства с отделкой, мебелью и навигацией "Атомстройкомплекс" создает на большинстве объектов социальной инфраструктуры, которые возводит в регионе.

Сейчас шоурум работает в строящейся школе на улице Советской в Екатеринбурге; он позволяет наглядно продемонстрировать, как будут выглядеть помещения, оценить удобство реализуемых проектных и дизайнерских решений. Во время строительства Дворца водных видов спорта был реализован целый демо-этаж, который в обязательном порядке посещали делегации областных и федеральных экспертов.

Накопленный многолетний опыт по возведению социально значимых инфраструктурных объектов позволяет девелоперу реализовывать подобные задачи быстро и с высоким качеством. Только за прошлый год компания ввела два уникальных учебных заведения в Екатеринбурге: Уральский Губернаторский лицей и школу №41 – первую в городе, построенную в рамках государственно-частного партнерства.

Сейчас компания завершает строительство еще двух школ на 1500 и на 1200 мест в Екатеринбурге. Все объекты "Атом" передает заказчикам полностью укомплектованными мебелью и оборудованием.