Бывший заместитель Мантурова купил долю в перспективном бизнесе

Бывший замминистра промышленности и торговли России Алексей Ученов, покинувший свой пост только в марте 2023 года, купил 25% в компании "Банковские и финансовые системы" (BFS), которая занимается производством российских банкоматов. Сколько ему это стоило Ученов не сообщил, передает РБК.

В Минпромторге под руководством Дениса Мантурова – одного из самых богатых министров правительства Владимира Путина – Ученов занимался стандартизацией и техническим регулированием, а также применением в промышленности передовых технологий.

Компания BFS с 2004 года занималась поставками в Россию иностранных банкоматов, а в 2022 году объявила о начале производства собственных устройств.

Инвестиции в производство банкоматов составили около 1,5 млрд руб., в эту сумму входит и государственная субсидия, полученная от… Минпромторга (выиграли конкурс).

РБК отмечает, что прибыль BFS в 2023 году достигла 1,14 млрд руб. Для сравнения: в 2022-м показатель составлял 608,5 млн руб., в 2021 году — 52,8 млн руб.