В Воронежской области обломками БПЛА поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы

В результате падения обломков сбитых беспилотников незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы в Воронежской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, возгорания не произошло, пострадавших нет.

Беспилотники попытались атаковать нефтебазу в Лискинском районе. Гусев уточнил, что шесть БПЛА самолетного типа были сбиты около трех часов ночи дежурными силами ПВО.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью дежурные средства ПВО в российских регионах перехватили и уничтожили 87 беспилотников. Большая часть из них – 70 штук – сбито над Ростовской областью. В результате атаки БПЛА в Морозовском районе нарушено электроснабжение. В зону отключения попали несколько населенных пунктов.