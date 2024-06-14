В Прикамье обнаружили тело подростка, который утонул в реке на глазах у своих одноклассников

В Прикамье нашли тело пятнадцатилетнего мальчика, который утонул в реке Пизь во время купания. По данным "КП Пермь", он запутался в корягах, в том месте, где нырнул.

Трагедия произошла в прошлое воскресенье около поселка Уральское Чайковского округа.

Подросток на берегу был вместе с учительницей и одноклассниками. Школьники праздновали завершение учебного года. Пока учительница готовила плов, один из ребят решил охладиться. Мальчик вошел в воду, несколько раз нырнул и больше не выплыл. Школьники вызвали спасателей. Пропавшего подростка искали с лодки, но безрезультатно.

По факту трагедии проверку проводит Следственный комитет.