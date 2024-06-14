В Первоуральске при пожаре в частном доме погибли дед и две его внучки

Прокуратура организовала проверку после пожара в частном доме в пос. Кузино Первоуральска, где погибли пенсионер и две его маленькие внучки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, трагедия произошла сегодня в частном доме по ул. Пролетарская. Уже при тушении спасатели обнаружили тела трех человек: мужчины и двух девочек 2017 и 2019 гг.р. В больницу также была госпитализирована пожилая женщина, предварительно, бабушка погибших детей.

Причину возникновения пожара установят при проведении пожарно-технической экспертизы. Рассматриваются различные версии возникновения пожара, в том числе короткое замыкание электропроводки.

Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Кроме того, прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).