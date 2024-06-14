В ОАК привели обстоятельства пожара вблизи ОКБ Сухого

В "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) высказались о появившихся ночью и утром сообщениях о якобы возгорании на территории опытно-конструкторского бюро (ОКБ) Сухого.

"Никакого возгорания на территории ОКБ Сухого не было. Возгорание возникло на прилегающей территории бывшего завода "Знамя труда". На территории, где возникло возгорание, производственная деятельность не ведется, она давно перенесена на другие площадки", - сообщает в своем telegram-канале корпорация.

В ОАК уточнили, что "ОКБ Сухого было, есть и будет настоящим, а не "бывшим", как, к сожалению, заявили некоторые авторы ночных публикаций".

"Работа идет в штатном режиме, создается новая техника, нужная стране", - резюмируют в ОАК.

Ранее появилась информация о том, что изначально площадь пожара составляла 400 кв. м, позже она увеличилась до 800 кв. м. Огонь якобы бушевал в неэксплуатируемом здании на территории бывшего ОКБ Сухого.

"Горит четвертый этаж и кровля здания", - сказал собеседник ТАСС.