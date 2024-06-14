В Екатеринбурге цех еще одного поставщика "Жизньмарта" закрыли на 30 суток

Судебные приставы опечатали производство еще одного поставщика сети магазинов "Жизньмарт" в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, речь идет о цехе на улице Педагогическая, 15 в уральской столице. Решение вынес Кировский районный суд Екатеринбурга, рассмотрев административное дело по протоколу Роспотребнадзора. Специалистами ведомства был выявлен ряд нарушений в работе цеха.

В итоге суд вынес решение о приостановке заготовочного цеха на 30 суток. Приставы выехали на место и опечатали рабочие поверхности.

Напомним, на этой неделе суд открыл еще двух поставщиков "Жизньмарта", чье производство было приостановлено после массового отравления. А еще один цех на улице Ленина был закрыт на 15 суток.