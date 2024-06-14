Сыновей липецкого священника Ащеулова обвинили в попытке госизмены

Уголовное дело о покушении на госизмену возбудили в отношении троих сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова.

Дело рассмотрит Второй Западный окружной военный суд в открытом режиме, сообщает ТАСС.

Мужчин ранее задержали в Курской области, откуда они, по версии следствия, собирались перебраться на Украину, чтобы поступить на службу в ВСУ.

Всем троим предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ: "Покушение на госизмену", "Попытка незаконного пересечения границы" и "Попытка участия в деятельности террористической организации".

Напомним, семья Ащеуловых стала известна общественности по делу 2014 года, когда у священника забрали детей по причине отсутствия условий для нормального проживания. Сообщалось, что участковый полицейский, представители школы и прокуратуры, соцработники штурмом брали его дом. Спустя две недели девятерых детей Ащеулова вернули в семью, поселив в благоустроенном доме на время ремонта постоянном месте жительства. Глава семьи в том же году был лишен прихода за грубое обращение с прихожанами.