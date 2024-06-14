В Белоярском районе байкер и велосипедист разбились насмерть

В Белоярском районе произошло ДТП, в результате которого скончались мотоциклист и велосипедист. По предварительным данным, виновником аварии стал последний.

Трагедия произошла 13 июня в 20.30 на 42 км федеральной трассы "Екатеринбург - Шадринск - Курган". Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, мужчина 1957 года на велосипеде двигался в сторону Кургана, но при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с движущимся навстречу мотоциклом "Ямаха ФЗР6Н", за рулем которого находился водитель 1998 г.р.

Оба водителя погибли на месте. Помимо этого пострадала пассажирка мотоцикла 2002 г.р.. В травмами головы и ушибами она была доставлена в ГКБ №36 Екатеринбурга. Известно, что водитель мотоцикла и его пассажир в момент аварии находились в мотошлемах.

На месте ДТП сотрудники полиции проводят процессуальные действия. По данному факту проводится расследование.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного процесса к строгому соблюдению ПДД и предельной бдительности.