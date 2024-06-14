Трамп сообщил о "хороших отношениях" с Путиным

Экс-президент Америки Дональд Трамп высказался о своих отношениях с российским коллегой Владимиром Путиным. В интервью YouTube-каналу Impaulsive Трамп сообщил, что они (отношения) – очень хорошие, хотя он, Трамп, и был довольно жестким.

"Я положил конец трубопроводу. Его название – "Северный поток –2"", – отметил Трамп.

По словам Трампа, после этого Путин в личном разговоре назвал его другом, отметив, что ему "не хотелось бы видеть врага" в Трампе. Американский политик добавил, что выстраивать отношения с сильными людьми у него получается лучше, чем со слабыми, пишут "Ведомости".