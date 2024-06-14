В Екатеринбурге осужден экс-силовик, не отправивший наряд на место ЧП

В Екатеринбурге оглашен приговор экс-сотруднику дежурной части районного отдела полиции городского УМВД. Его признали виновным в халатности, повлекшей смерть, но колонии бывший силовик избежал.

Речь идет об инциденте в ночь на 29 мая 2022 года: группа мигрантов напала на горожанина на улице Грибоедова и до смерти его избила. Сообщалось, что полиция несколько раз получала об этом сигналы, но никаких действий от силовиков предпринято не было. В региональном ГУ МВД установили, что в ту ночь сообщения о преступлении принял старший оперативный дежурный ДЧ ОП №13 УМВД по Екатеринбургу. Однако он не отреагировал на вызовы и не отправил наряд на место ЧП.

По итогам проверки полицейский был уволен из органов, но затем смог через суд восстановиться на службе и даже отсудить компенсацию. Позже МВД все же уволило сотрудника, а спустя год следствие предъявило майору обвинение по части 2 статьи 293 УК РФ (Халатность, повлекшая смерть человека).

Дело было направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Процесс стартовал в августе прошлого года, а накануне был оглашен приговор. Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по делу были проведены допросы свидетелей и два следственных эксперимента, проанализирована должностная документация сотрудников органов внутренних дел. Приговор суда: 2 года лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности на 2 года.

Вот как ситуацию прокомментировал начальник пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.

"По итогам служебной проверки, которую проводили сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности, должностное лицо было уволено из органов внутренних дел по отрицательным мотивам в связи с грубым нарушением служебной дисциплины. В ходе судебного разбирательства его вина нашла свое подтверждение. Вердикт суда для профилактики такого рода ЧП доведут до всего личного состава гарнизона", - отметил полковник Горелых.

Ранее сообщалось, что свою вину экс-силовик так и не признал.