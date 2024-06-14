Над российскими регионами ночью сбито почти 90 беспилотников

Минувшей ночью дежурные средства ПВО в российских регионах перехватили и уничтожили 87 беспилотников. Большая часть из них – 70 штук – сбито над Ростовской областью, об этом сообщили в Минобороны России.

"Перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Белгородской, два БПЛА над территорией Волгоградской, шесть БПЛА над территорией Воронежской, шесть БПЛА над территорией Курской, семьдесят БПЛА над территорией Ростовской областей, а также один БПЛА над территорией Республики Крым", - заявили в оборонном ведомстве.