14 Июня 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Россияне жалуются на плохие воду и ремонт

Граждане России чаще всего жалуются в управляющие компании и товарищества собственников недвижимости на проблемы с водоснабжением, некачественный ремонт дома и неверное начисление коммунальных платежей.

Об этом говорится в исследовании для автоматизации управления жилым фондом Doma.ai (компания-партнер "Сбера"). Как заявил генеральный директор онлайн-платформы Илья Сотонин, собственники все чаще предпочитают либо решать проблемы самостоятельно, либо сменить управляющую компанию на ту, которая сможет обеспечить достойный уровень сервиса. Почти на четверть стало больше жалоб в УК и ТСН от жильцов в возрасте до 26 лет. Наиболее активно выражают недовольство россияне 50–65 лет, на втором месте — те, кому 36–50 лет, на третьем месте жильцы в возрасте 26–35 лет.

Более трети жителей все еще испытывают трудности в общении с УК и ТСН. В основном об этом заявляли граждане в возрасте 18–35 лет. Им не хочется лично посещать такие организации, трудно общаться по телефону. Поколению 36–50 лет не хватает времени на посещение офисов УК и ТСН. А жителям старше 50 лет бывает сложно понять информацию от этих организаций.

Комплексный мониторинг в сфере ЖКХ в 2023-2024 годах показал, что более трети жильцов в числе проблем в деятельности управляющих организаций назвали санитарное содержание площадок и лестничных пролетов, лифтов, подъезда, мусоропровода, подвала, озеленение придомовой территории и уборку снега, заявили в Народном фронте. На втором месте — проблемы техобслуживания конструкций дома и внутридомовых инженерных систем. Особое внимание следует обратить на проблемы, связанные с системой капитального ремонта домов. Граждане сталкиваются с проблемами при реализации программы капитального ремонта в регионах практически на каждом её этапе.

В отношении коммунальных платежей частыми были обращения, связанные с расчетом платы за вывоз мусора по площади квартиры, а не по количеству проживающих, что приводит к несправедливым начислениям, особенно для пенсионеров.

По данным Роспотребнадзора, качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения обеспечены 88,56% россиян, а в городах этот показатель достигает 94,98%. Однако жалобы на качество воды продолжают поступать.

По словам экспертов, именно проблемы с водоснабжением и платежами чаще всего вызывают самую эмоциональную реакцию у жителей. Особенно острую — индексация тех или иных платежей, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что в России могут сделать автоматическим перерасчет платежей граждан за услуги ЖКХ ненадлежащего качества. В настоящее время изменение размера платы фактически ложится на плечи потребителей, а сама процедура достаточно затратная с точки зрения времени и сил.

Теги: ЖКХ, ЖКУ


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