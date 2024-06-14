Зеленский: Си Цзиньпин дал слово не продавать России оружие

Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал президенту Украины Владимиру Зеленский не продавать "ни одного вооружения" России.

Как сообщил украинский лидер на пресс-конференции с коллегой из США Джо Байденом, "если он тот человек, которого можно уважать, то он не станет этого делать, он дал слово". Так Зеленский ответил на вопрос, передает ли Пекин оружие Москве для конфликта с Украиной.

Ранее издание Washington Post написало, что весной 2022 года Китай был готова передать Москве оружие, но планы изменились после звонка в Пекин американского президента Джо Байдена.

Американская администрация рассматривается возможность "наказать Китай" за поставку Москве "важных технологий" и снять ограничения на использование ВСУ американского оружия для ударов по объектам на территории РФ.